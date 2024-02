Chi è io? Francesco Pannofino in scena a Scorzè con il suo ultimo spettacolo

Continua la rassegna teatrale al Teatro Elios Aldò di Scorzè. Domenica 10 marzo, alle ore 17.30, Francesco Pannofino porterà sul palco il suo ultimo spettacolo "Chi è io?".

Lo spettacolo

Una commedia teatrale divertente e metafisica, uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti. Leo Mayer è costretto a ripercorrere alcuni momenti della sua vita come in un sogno, accompagnato dalle persone che ama e che lo amano. Il suo è un tumulto di paure, debolezze e passioni in un vortice di annegamento. È così che da critico raffinato e sarcastico della società si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui tutto viene fuso e mischiato. Può l’amore essere più forte della morte? Forse sì se i sogni, mischiandosi con la vita, ci riescono a strappare dall’anticamera dell’irreale. Ma c’è un altro piano di racconto. Cosa accadrà?