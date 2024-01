"Fritole e fritoleri" per il Carnevale di Venezia

In occasione del Carnevale di Venezia, torna "Fritole e fritoleri" a Palazzo Morosini, sede dell’Istituto Alberghiero Barbarigo, in collaborazione con Veneziaeventi. L'appuntamento è per venerdì 9 febbraio 2024, a partire dalle 15.

Quest’ anno i ragazzi del Barbarigo presenteranno una frittella dedicata al grande viaggiatore Marco Polo e alla pace. I ragazzi del liceo Musicale suoneranno le melodie per ricreare luoghi e suggestioni della Via della Seta. Seguirà come ogni anno una ricetta dei gelatai del Veneto, un gelato Persiano dedicato a Marco Polo.

Il costo della degustazione, abbinata a spritz, prosecco o analcolico è di 12 euro. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione a questo link.