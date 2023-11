Fuochi d'artificio in Bacino di San Marco per festeggiare il Capodanno

Capodanno a Venezia: allo scoccare della mezzanotte dell'1 gennaio 2024, il Bacino di San Marco si accenderà grazie allo spettacolo pirotecnico ideato per accogliere in uno scenario emozionante e suggestivo la notte più attesa dell’anno.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Dove vedere i fuochi di Capodanno

La visuale migliore per godere dello spettacolo è in prossimità della fermata Actv Arsenale: Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri (i fuochi non sono visibili da Piazza e Piazzetta San Marco).

A partire dalle ore 23.30, verranno lanciati alcuni artifici singoli per agevolare il posizionamento del pubblico lungo le rive da parte degli steward.