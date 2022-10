All’auditorium Lo Squero la magia del contrabbassista Renaud Garcia-Fons

All’auditorium Lo Squero della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore, sabato 29 ottobre (ore 19.30) si esibisce il virtuoso bassista francese Renaud Garcia-Fons, in un suggestivo duo con la liutista Claire Antonini.

È uno degli appuntamenti più affascinanti del quinto Venezia Jazz Festival Fall edition, organizzato da Veneto Jazz. Artista raro ed eccezionale, virtuoso dell’arco, Renaud Garcia-Fons persegue un percorso musicale molto personale. Ammirato da musicisti classici e da tutti i jazzisti (Portal, Cinelu, Luc, Lockwood…), propone un singolare incontro con una grande specialista della musica barocca. Tra musica orientale e occidentale, tra musica antica e jazz, un invito a viaggiare, molto lirico e colorato, per riscoprire l’incredibile ricchezza della musica antica.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone (prezzo ridotto per tutti i residenti della citta? metropolitana di Venezia, under 26 e over 65).