Sul palco del Bissuola Live arriva Giancane

Il Teatro del Parco di Mestre sarà il palco di Bissuola Live, festival musicale che tra aprile e maggio porta in città alcuni dei musicisti più rappresentativi delle rispettive generazioni. Dopo Eugenio Finardi, il 24 aprile sarà la volta di Giancane. Ex componente del celebrato gruppo romano Il Muro del Canto e autore della colonna sonora della serie televisiva di Zerocalcare, a dieci anni dal suo primo EP Carne, Giancane festeggia con un tour che lo porterà in giro per l'Italia.

Bissuola live è organizzato in collaborazione con Fiabamusic. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, i biglietti sono disponibili dal pomeriggio del 3 aprile su Ticketone. «Il Teatro del Parco si conferma essere un luogo ricercato dai giovani di tutta la città metropolitana - commenta Giorgia Pea, consigliera delegata alla cultura -. L’investimento dell'amministrazione del sindaco Brugnaro sulla cultura, e in questo caso sulle rassegne musicali, si conferma vincente. Puntare sui giovani e sulle loro passioni è per noi importante e continueremo a farlo con appuntamenti a loro dedicati».