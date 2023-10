Una masterclass di musica, teatro e poesia nel cuore di Mestre

"Glimpse", una masterclass di musica, teatro e poesia, animerà a ottobre il Banana Studio di Mestre, in Corte Legrenzi. Tre incontri dedicati ad approfondire altrettante forme espressive, con la speciale partecipazione di Luciano Cecchinel, uno dei maggiori poeti italiani.

Nel cuore di Mestre, in uno spazio artistico esclusivo, tre diversi docenti si alterneranno per tre serate all’insegna dell’arte. Non solo lezione frontale, ma anche laboratorio, spazio di confronto e dialogo. Un’occasione imperdibile per approfondire, dedicata sia a chi già opera nel settore sia a chi ne è incuriosito.

Il programma

Si comincia domenica 8 ottobre con Andrea Facchin, in arte Mr. Wob, che propone un un laboratorio di performance, improvvisazione e composizione aperto a non solo a musicisti, dove verranno esplorate le possibilità di creare con il proprio pubblico un rapporto attraverso le note, le parole o le due cose insieme componendo canzoni "istantanee".

Domenica 15 ottobre si prosegue con Rossana Mantese, che propone "TO PLAY: il teatro è un gioco per tutti”: uno spazio di esplorazione per tutti coloro che desidero esprimere la propria creatività attraverso gli strumenti di voce e corpo. L'incontro è aperto a tutti coloro che desiderano mettersi alla prova in questa forma d'arte, anche e soprattutto alla prima esperienza.

E infine, domenica 22 ottobre, si terrà l'incontro con Luciano Cecchinel, per scoprire le idee, le intuizioni e i racconti che stanno alla base della sua produzione poetica italiana e dialettale. Ci sarà anche lo spazio per confrontarsi sulla scrittura poetica, dall'ispirazione alla stesura definitiva, provando a dare un'immaginaria sbirciata nel laboratorio del poeta. Tutte le informazioni sono disponibili online.