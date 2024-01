Il Grand Central literary festival torna a Mestre con una nuova stagione di incontri letterari e culturali

Il Grand Central Literary Festival, l'affermato format ideato da Silvia Scagnetto con il sostegno di Giovanni Dal Poz, è pronto a inaugurare la sua stagione 2024 con il ritorno della Winter Edition. Nato con successo nella primavera del 2021, questo festival ha conquistato il cuore degli appassionati di letteratura, offrendo una piattaforma unica per presentazioni di libri ed eventi culturali.

Il format prevede circa dieci appuntamenti estivi e dieci invernali, contribuendo ad arricchire la scena culturale della regione. Il Grand Central Literary Festival si distingue per la sua varietà di proposte, coinvolgendo autori, lettori e curiosi in un'esperienza letteraria unica.

I prossimi appuntamenti si terranno ogni mercoledì, dal 31 gennaio al 6 marzo 2024, alle ore 18:45, presso il bistrot Grand Central di via Piave a Mestre e vedranno protagonisti, in ordine cronologico, gli scrittori Luciano Gasparini ("Cerchi nel grano – Istruzioni per l’uso"), Annalisa Rizzo ("Quando la sabbia diventa neve"), Manuela Campalto ("Nastri rosa"), Filippo Mazzariol ("Metamauco"), Paolo Massone e Riccardo Pavan ("La mossa del calabrone") e infine Alberto Lavoradori che chiuderà la rassegna con il suo coinvolgente "Disgelo".

L'ingresso sarà come sempre gratuito ma Il pubblico è invitato a sostenere l'evento gustando un aperitivo durante le presentazioni, creando un'atmosfera amichevole e conviviale basata sull'incontro stimolante tra autori e pubblico.

Citando David Benioff, scrittore e sceneggiatore, "C'è mancato poco che non succedesse mai", ma la perseveranza e l'impegno degli organizzatori hanno reso possibile la realizzazione e la continuazione di questo evento culturale fuori dagli schemi.

Gli incontri del Grand Central Literary Festival rappresentano un'occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e per coloro che desiderano immergersi in un contesto culturale non appesantito da rigidi protocolli. Parallelamente alle presentazioni, i lettori appassionati possono partecipare al book-crossing, una pratica consolidata per promuovere la lettura.

Per chi non può partecipare di persona, le presentazioni saranno trasmesse in diretta streaming attraverso il gruppo Facebook dell'associazione culturale Mestre Mia. A contribuire inoltre allo sviluppo del Festival con attrezzature e tecnici è l'associazione sportiva Judokwai.

Per rimanere informati ci si può iscrivere ai canali dedicati su Whatsapp e Telegram, o seguire i social più noti; gli incontri già svolti si possono invece rivedere su Youtube. Per ricevere la newsletter del festival, è sufficiente esprimere il proprio consenso scrivendo all'indirizzo e-mail: literaryfestivalmestre@gmail.com

Non c'è più alcuna scusa per non essere tra i seguaci entusiasti del Grand Central Literary Festival. Unisciti a noi per celebrare la bellezza della letteratura e della cultura a Mestre!