Happy Friday speciale estate a Mestre: musica, spettacoli e shopping in centro

Happy Friday, attività di animazione e di intrattenimento a Mestre, giunge nel 2020 alla quarta edizione. Dal 2017 sono stati realizzati centinaia di eventi, raccogliendo sempre più successo grazie al coinvolgimento degli operatori, dei commercianti e degli esercenti del centro di Mestre che hanno fornito il loro aiuto e la loro collaborazione. La città, da via Mestrina a via Verdi, da via Palazzo a Piazzale Donatori di Sangue, da calle del Sale a Calle Corte Legrenzi, senza dimenticare le piazzette e Piazza Ferretto, vivrà dei momenti di festa per riportare la gente a fare gli acquisti in centro città. Le date e i programmi del 2020 sono stati elaborati in sintonia con il Distretto del Commercio di Mestre Centro - Mestre Shopping District.

Le vie di Happy Friday a Mestre

Via Mestrina • Via Palazzo • Via Rosa • Piazza Ferretto • Via Ca’ Savorgnan • Via Paolo Sarpi • Via Caneve • Via Torre Belfredo • Calle Del Sale • Corte e Calle Legrenzi • Via Cappuccina • Riviera Magellano • Piazzetta Toniolo • Piazzale Donatori di Sangue • Via Poerio • Via Cesare Battisti • Galleria Matteotti • Galleria Teatro Vecchio • Via San Rocco • Piazzetta Pellicani • Via S. Girolamo • Via Carducci • Via Manin • Largo Divisione Julia • Piazzale Leonardo da VInci • Via Olivi • Via Allegri • Piazzetta Zorzetto • Galleria Barcella • Piazza Barche • Riviera XX Settembre • Via Verdi • Via Fapanni • Corso del Popolo • Piazzetta Coin e molte altre vie…

Se raggiungi il centro di Mestre in auto parcheggia nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre: la sosta è gratuita dalle 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica). Con le consuete modalità, tramite i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all'iniziativa, la prima ora al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.

Programma