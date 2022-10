Harlem Gospel Choir al teatro Corso di Mestre

È il più famoso coro gospel d’America, uno dei più celebri in tutto il mondo e uno dei più longevi, da più di 30 anni sulle scene: fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l’Harlem Gospel Choir è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e di New York.

Scelti anche dagli U2 nel 1988 per il video di “I Still Haven’t found What I’m Looking For”, l’Harlem Gospel Choir ha sempre unito nazioni e culture condividendo il messaggio di amore, pace e armonia con migliaia di persone di nazioni diverse. Si è esibito per due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama), la Famiglia Reale, Nelson Mandela e in eventi di rilievo mondiale, quali l’International Broadcast Memorial a Times Square per Michael Jackson, il 60° compleanno di Elton John e tantissimi altri. Inoltre, vanta collaborazioni con superstar di tutto il mondo: da Bono degli U2 a Keith Richards dei Rolling Stones, dal Maestro Andre Rieu a Diana Ross, dai The Chieftains a Ben Harper, Pharrell Williams, Jamie XX e i Gorillaz.

L’Italia è uno dei paesi più amati dagli Harlem Gospel Choir: il pubblico ogni anno riempie i teatri per assistere ai loro concerti e lo scorso anno sono stati molto apprezzati anche sul palco del Festival di Sanremo, in occasione della avvincente collaborazione con Achille Lauro. A dicembre tornano sui palchi dei principali teatri italiani per un tour natalizio che tocca anche Mestre, il 12 dicembre al Teatro Corso.

Il nuovo show li vedrà cantare i più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, jazz e blues, con qualche incursione nel pop. Ci sarà anche un emozionante tributo a Nina Simone, icona della musica americana che, tramite il suo talento, ha trasmesso messaggi di liberazione, passione ed amore.