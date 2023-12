All’hotel Giorgione un pomeriggio di condivisione tra idee uniche e artigianato made in Italy

Mercoledì 6 dicembre, dalle 12.00 alle 21.00, l’hotel Giorgione di Venezia apre le porte dei suoi salotti e invita tutti a “Il banchetto del Giorgione”: un pomeriggio pensato per coccolare i veneziani (e non) e offrire una selezione di prodotti fatti a mano made in Italy in vista del Natale.

L’hotel Giorgione, forte della sua tradizione familiare risalente alla fine dell’Ottocento, punta a far sentire gli ospiti "come a casa” e ha pensato al banchetto come metafora: un momento unico dove le persone si possono incontrare e, sorseggiando un buon caffè o un tè caldo, condividere idee e creatività raccontandosi tra le accoglienti mura dei suoi salotti.

Una selezione attenta e puntuale che porta a Venezia prodotti e manufatti di alta qualità come gioielli, trattamenti di bellezza, abiti, accessori, composizioni floreali e decorazioni per la casa: un’abbuffata di vivace creatività per tutti i gusti.

Espositori