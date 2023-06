I segreti del parco - museo nazionale di Villa Pisani, Stra

Vi invitiamo alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della Serenissima a due passi da Padova e lungo la riviera del Brenta. Il nobile sito monumentale si sviluppa su 12 ettari di parco secolare e un piano nobile da incanto che accoglie un meraviglioso affresco di G.B. Tiepolo, tra le ricche sale arredate con mobili originali.



Sono in programma delle visite speciali al parco monumentale in cui verranno aperti alcuni luoghi abitualmente chiusi (terrazza panoramica, portico dei giardinieri, coffe house) raccontandovi la storia della celebre Regina della Riviera. Nella passeggiata al parco vi verranno anche forniti approfondimenti sulle collezioni botaniche che caratterizzano il parco di Villa Pisani a cura delle guide naturalistico-botaniche. La visita con guida "I segreti del parco" ha una durata stimata di 90 minuti; non è indicata a persone con disabilità motorie; non comprende l’accompagnamento al piano nobile.

In caso di maltempo potrebbe subire l’annullamento e/o essere convertita con la visita al piano nobile e al bagno Beauharnais. Costo 10,00€ cad.,gratuito per bambini fino ai 10 anni.



Date e orari:



SAB 10/06 ORE 15:30



DOM 11/06 ORE 15:30 E 17:30



SAB 17/06 ORE 15:30 E 17:30



DOM 18/06 ORE 15:30 E 17:30



SAB 24/06 ORE 15:30



DOM 25/06 ORE 15:30 E 17:30



Info e prenotazioni scrivendo a valorizzazione@conservarte.it o al numero WhatsApp +39 3713324966.



I biglietti di ingresso al museo ed al parco NON sono inclusi nel costo.



I visitator che partecipano ai "I segreti del parco" avranno la riduzione del biglietto di ingresso a museo e parco da 12,00€ a 6,00EUR cad.; minori di 18 anni entrano gratuitamente al museo.