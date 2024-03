L’Hotel Giorgione di Venezia saluta la primavera con una selezione di manufatti artigianali

Giovedi 21 marzo, dalle 12.00 alle 20.00, l’Hotel Giorgione di Venezia dà il benvenuto alla primavera aprendo i suoi salotti per la seconda edizione de “Il banchetto del Giorgione”: un pomeriggio tra chiacchiere e artigianalità che farà immergere gli avventori nei colori vivaci della bella stagione.

Dopo il grande successo della prima edizione avvenuta lo scorso dicembre, L’Hotel Giorgione, forte della sua tradizione familiare che desidera far sentire i propri ospiti "come a casa”, adorna nuovamente i suoi salotti con una selezione di manufatti unici: ceramiche, gioielli, abiti, decorazioni, tessuti, cuscini, accessori ma anche trattamenti di bellezza e consigli di immagine.

Per questa seconda edizione infatti, sarà possibile prenotare una seduta di armocromia e make up personalizzato con Chiara Serra, style consultant, che con i suoi preziosi consigli aiuterà gli ospiti a scoprire i colori che li valorizzano per affrontare al meglio l’avvento della bella stagione. La partecipazione all’evento dalle 12.00 alle 20.00 è gratuita e aperta a tutti. Per effettuare invece la seduta di armocromia e trucco personalizzato è preferibile prenotare chiamando o scrivendo al 348 8109322.