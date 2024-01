Si apre la stagione di "I Do Love a Teatro" con Fabio Troiano e "Il dio bambino"

Il sipario si riaprirà dopo più di vent’anni a Dolo con "I Do Love A Teatro", la rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con Arteven. Un’occasione unica per i dolesi di poter godere nuovamente del teatro di prosa a Dolo, non all’aperto come già negli anni scorsi con le bellissime proposte che si sono susseguite nel Parco di Villa Concina e presso Piazza Cantiere, ma nella cornice del rinnovato Cinema Teatro Italia.

Si parte venerdì 19 gennaio alle 21.00 con Fabio Troiano e "Il dio bambino", per la regia di Giorgio Gallione: uno spettacolo scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Il monologo "Il dio bambino" prosegue e approfondisce, dopo "Parlami d’amore Mariù" e "Il Grigio", il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni. Esempio emblematico del suo 'teatro di evocazione', "Il dio bambino" racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare sull’essere umano, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza.

Sono ancora disponibili i biglietti dello spettacolo e gli abbonamenti all’intera rassegna. Per informazioni contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Dolo allo 0415121970 o scrivere a cultura@comune.dolo.ve.it.