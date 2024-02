Il Royal National Ballet of Georgia pronto ad incendiare il teatro Corso con lo spettacolo "Fire of Georgia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Royal National Ballet of Georgia sta per arrivare a Mestre in "Fire of Georgia", appuntamento al Teatro Corso l’11 Aprile alle ore 21. La Colchide, terra di Giasone, oggi conosciuta come Georgia, rivive attraverso le straordinarie performance dell’ensemble diretta da Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze. Il talento atletico, la tecnica virtuosa e le prodezze maschili “sulle punte”, con stivali sottili e senza imbottitura, si intrecciano con i passi leggeri e la bellezza eterea delle ragazze che, in raffinati abiti di seta, sembrano fluttuare lievi sul ghiaccio. Alcune danze hanno ispirazione nell'VIII secolo a.C. e, nonostante l'origine così remota, mantengono un dinamismo ed una modernità tale da ispirare le più note pop-star dei nostri giorni. Particolarmente intensa e drammatica la danza «Khorumi», dove protagoniste della coreografia sono le spade che si incrociano in un turbinio di scintille. Così i georgiani esprimono oggi la loro sete di libertà. I direttori artistici Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze appartengono alla celebre dinastia coreutica Potskhishvili, che da oltre 60 anni custodisce e innova l’antica tradizione coreografica georgiana. Il più giovane della stirpe Potskhishvili, Giorgi, cresciuto tra le fila del Royal National Ballet of Georgia, è stato recentemente promosso, a soli 22 anni, primo ballerino del Teatro Nazionale d’Olanda. Il Royal National Ballet of Georgia, dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d'Europa, Russia, Cina e Stati Uniti, giunge in Italia nell'ambito del suo tour europeo. "Fire of Georgia" è uno spettacolo "da urlo", che ha già conquistato il cuore degli spettatori in tutto il mondo ed è ora pronto ad infuocare anche il pubblico di Mestre. Prevendite acquistabili attraverso il sito web www.ticketone.it ed i punti vendita del circuito TicketOne.