A Mirano inaugura la palestra Ethos

Sabato 30 settembre 2023, dalle ore 18.00, si terrà l’inaugurazione della palestra ETHOS di Mirano: la struttura, anche se già operativa da settembre 2021, ha subito di recente importanti interventi di ristrutturazione e ampliamento che verranno presentati in occasione dell’evento.

ETHOS nasce da una forte passione per il mondo dello sport, dell’allenamento, del benessere fisico e mentale. La struttura all’avanguardia, unica nel suo genere in Italia, trae ispirazione dai prestigiosi centri fitness oltreoceano. «Ho pensato a un luogo dove chiunque possa sentirsi accolto per allenarsi sia allo scopo di migliorare lo stile di vita quotidiano, che di emergere in diverse discipline sportive – racconta il fondatore, Giacomo Trevisan –. Io e il mio team lavoriamo in maniera artigianale aspirando all’eccellenza: proponiamo allenamenti personalizzati sulle esigenze e caratteristiche di ciascuno, ideati sulla base di studi scientifici e sull’applicazione di metodologie brevettate».

I servizi offerti mirano all’educazione al movimento e allo sport, in un ambiente inclusivo e in continuo cambiamento e comprendono: personal training, sport performance, rehab/functional recovery, cross training, small group training e youth athlete development.

Il team è caratterizzato dalla professionalità di tutti i collaboratori, che credono nella scienza e nella medicina, nella formazione continua, nell’innovazione, in un approccio personalizzato ed empatico. Lo stile di allenamento è svincolato dalla monotonia e attento a prevenire gli infortuni: ogni sessione, privata o di gruppo, è seguita infatti in maniera precisa e continua dai coaches, che controllano e supportano la corretta esecuzione di tutti gli esercizi.

«Nonostante la palestra sia già operativa da due anni, negli ultimi mesi ci sono stati dei cambiamenti a seguito di importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento, che le hanno donato nuovi spazi di lavoro. Inoltre, non volevamo organizzare un evento con una situazione sanitaria ancora precaria a causa del Covid-19: ecco perché ora possiamo finalmente aprire le porte a un momento ufficiale, in un ambiente qualitativamente adeguato allo svolgimento delle attività sportive» spiega Trevisan.

L’inaugurazione è prevista per sabato 30 settembre, dalle ore 18.00, in Via Giuseppe Saragat: per l’occasione sarà possibile visitare la struttura, conoscere l’intero team e richiedere informazioni sui diversi servizi.