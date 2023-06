"Incontri d’autore" con Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio

Il teatro non si ferma e con l’estate lo spettacolo si sposta sotto le stelle grazie a Palcoscenici Metropolitani, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il Teatro Toniolo apre le porte della sua platea ma anche della sua piazzetta Malipiero trasformandola in un teatro a cielo aperto con 4 appuntamenti tra giugno e settembre.

La rassegna si intitola “Incontri d’autore” e va in scena dal 12 giugno all’8 settembre alle ore 19.30, gli ingressi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online.

Il 26 giugno si torna in piazzetta Malipiero con Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio in Liberi tutti, uno spettacolo dove racconti inediti sul mondo del cinema e dello spettacolo, digressioni musicali e momenti di ironia sono gli ingredienti di uno show multiforme e imprevedibile. Veronesi ricopre contemporaneamente i ruoli di regista, attore e presentatore, scardina la quarta parete entrando in confidenza con il pubblico e stravolge la scaletta divertendosi nel mettere in difficoltà i Musica da Ripostiglio con richieste assurde e improbabili. Ciò che ne deriva è uno spettacolo sempre diverso, cangiante, mutevole, dove musica, teatro e cinema convivono sotto lo stesso tetto e dove goliardia e ironia sono ospiti fisse.