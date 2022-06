Mercoledì 1° giugno alle ore 18:45 presso il bistrot Grand Central di Mestre, nell’ambito della ras-segna letteraria Grand Central Literary Festival, si terrà l’incontro con l’autore Maurizio Crema che presenterà il suo libro Naviganti di frodo (Risfoglia-Armando Curcio Editore, 2021). Sarà un’occasione per riparlare anche di una sua precedente opera, A est del nordest, affrontando as-sieme alcune tematiche tornate prepotentemente di attualità.

Modera l'incontro Nicola Ianuale del Gruppo di Lavoro Via Piave.



Naviganti di frodo sono Alvise, Silvia e Daniele, tre ragazzi veneziani che hanno un sogno: naviga-re fino in Dalmazia come ai vecchi tempi, senza motore, soli nel vento. Decidono quindi di "prendere in prestito" la barca tradizionale del padre di due di loro per affrontare un avventuroso viaggio attraverso l'Adriatico. Quando incontrano Emira, un'albanese loro coetanea braccata dall'organizzazione criminale che l'ha costretta a prostituirsi, quella che doveva essere una spensierata crociera prende una piega inaspettata e diventa una fuga verso la libertà. Naviganti di frodo è una storia di amicizia, di incontri inattesi che costringono a fare i conti con le proprie debolezze lasciando un segno indelebile, di legami tanto profondi che neanche il tempo e la distanza riescono a spezzare.



Maurizio Crema, giornalista di 58 anni, ha all’attivo cinque libri e altri viaggi più o meno avventu-rosi alla ricerca di storie che l'hanno fatto diventare scrittore per passione.

E’ laureato in Economia all'Università Ca' Foscari di Venezia.



Per Ediciclo ha pubblicato: Viaggio ai confini dell'Occidente. In moto sulle strade dell'Albania (2005), Sulle ali del leone. A vela da Venezia a Corfù lungo le rotte della Serenissima (2007) e A Est del Nordest. In spider alla conquista della Romania e altri racconti (2011).

Nel 2016 è uscito per Nuovadimensione il racconto-inchiesta “Banche rotte. I giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza”.





Per prenotazioni chiamare lo 041 978278