Daniele Capezzone presenta il suo ultimo libro al Centro Culturale Candiani

Il titolo del libro è già tagliente, ma lo sarà ancor di più la serata di dialogo e confronto tra lo scrittore e saggista Daniele Capezzone e il senatore vice capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama Raffaele Speranzon, organizzata dall'associazione culturale Nazione Futura di Venezia, venerdì 12 alle 18.30 al Centro Culturale Candiani di Mestre.

E basta con 'sto fascismo (ed. Piemme) è l'ultimo libro di Capezzone, che sarà presentata e discussa con il pubblico dal giornalista e direttore editoriale di Libero, che analizzerà l'attuale situazione politica, «inquadrando e focalizzando danni e storture che sta creando quell'ossessionata sinistra che priva di argomenti reali, più di evocare l'antifascismo ovunque non sa cosa dire».

Secondo Capezzone, «c'è una sorta di strategia per creare una cappa ideologica che usando questo abusato concetto sta asfissiando la democrazia, con un meccanismo semplice; ogni episodio, non importa se vero, verosimile, presunto o inventato ma usabile per infilare a forza una metaforica "camicia nera" al governo è immediatamente esaltato e ingigantito dalla sinistra, mentre fatti simili se non uguali vengono minimizzati, attenuati, smorzati o ignorati, quando riguardano argomenti che l'attuale opposizione deve tutelare».

A moderare l'incontro tra Capezzone il senatore Speranzon e il pubblico ci sarà David Mazzerelli mentre a presentare ospiti e dibattito sarà Marco Mestriner, coordinatore di Nazione Futura Veneto. A portare i saluti istituzionali ci sarà l'assessore Francesca Zaccariotto.