La scrittrice Donatella Di Pietrantonio presenta il suo nuovo romanzo al Toniolo

Conto alla rovescia per il terzo appuntamento di Mestre Book Fest a Teatro: dopo gli incontri con Federica Pellegrini (17 ottobre) e Arrigo Sacchi (28 novembre), mercoledì 13 dicembre sarà la volta di Donatella Di Pietrantonio, pluripremiata scrittrice amatissima dal grande pubblico. Presenterà al Teatro Toniolo, alle 18:30, il suo ultimo libro L’età fragile (Einaudi). Un evento da non perdere che ha accolto le richieste e i suggerimenti dei lettori i quali, in tante occasioni, avevano espresso il desiderio di conoscere da vicino la vincitrice del Premio Campiello 2017. Dialogherà con l’autrice la dottoressa Paola Scalari, psicologa, psicoterapeuta, docente in Psicoterapia della coppia e della famiglia, nonché fondatrice dei Centri età evolutiva del Comune di Venezia.

L’ingresso a teatro avverrà a partire dalle ore 18. L'evento è gratuito e su prenotazione online. Al termine della presentazione l’autrice sarà disponibile per il firmacopie all’ingresso del teatro.

Il libro

Il nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio nasce da un ricordo che riguarda la sua terra, l’Abruzzo, e che riporta alla mente un terribile fatto di cronaca che scosse il cuore e le coscienze di quel territorio ai piedi del Gran Sasso. Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni prima del lockdown e torna a casa, in un paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A Lucia, sua madre, basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento: i primi tempi a Milano aveva le luci della città negli occhi, ora sembra che voglia soltanto scomparire, tanto da non parlare quasi mai. Lucia è convinta di doverla proteggere dal passato e dal segreto che porta con sé ma il passato bussa con violenza alla loro porta. Donatella Di Pietrantonio torna a interrogare i mille volti dell’animo umano, la ferocia e la forza su cui si reggono le storie di mille famiglie, rapendo i lettori dalla prima all’ultima pagina. Il romanzo entra inoltre a gamba tesa all’interno del dibattito, attuale e doloroso, sulla violenza di genere.