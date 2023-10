Incontro con Enrico Mentana a Ca' Foscari aperto al pubblico

"Scaturire - Informarsi, comunicare, divulgare in un pianeta in crisi" è il titolo dell’incontro con il giornalista e direttore del Tg La7, Enrico Mentana, in programma martedì 10 ottobre, alle ore 18.30, nell’Auditorium Santa Margherita - Emanuele Severino di Venezia.

L’incontro è organizzato dal Center for Environmental Humanities dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani ed è aperto alla cittadinanza; l’ingresso è libero su prenotazione obbligatoria: qui il link.

È un momento di ebollizione per il pianeta Terra: è questa la definizione delle Nazioni Unite per gli effetti ormai innegabili dei cambiamenti climatici a loro volta legati a vari fronti di crisi politiche, sociali, economiche. Le Scienze Umane per l’Ambiente (Environmental Humanities) propongono di non guardare alla questione ambientale come un aspetto settoriale da affrontare con strumenti tecnici, ma come un cambiamento di paradigma epocale che riguarda il modo in cui bisogna ripensare radicalmente il nostro sistema di vita.

Se tutte le forme del sapere si devono mettere in discussione e allearsi per un nuovo orientamento interdisciplinare, un aspetto cruciale è quello di come raccontare, comunicare, informare, divulgare questa svolta storica che è anche fonte comprensibile di ansia per il futuro. Scegliendo come simbolico punto d’osservazione e di pratica il Lazzaretto Nuovo, una specialissima isola della Laguna che ospita un ecomuseo e incarna molte delle sfide che ci attendono, l’incontro sarà l’occasione per discutere di questi temi con una delle più importanti voci del giornalismo italiano; si proverà a far scaturire (Italiano = sprigionarsi, Veneziano = strigliare) dal dibattito nuove idee su come Venezia può contribuire a una riflessione globale su un mondo che sta cambiando velocemente.

L’appuntamento segna l’avvio di una collaborazione scientifica tra l'ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani e Niche, The New Institute Center for Environmental Humanities di Ca’ Foscari.