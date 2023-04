L’entomologo Enzo Moretto a Noale per parlare di farfalle

Ha definito le farlalle “i fiori che volano”, e lui di farfalle se ne intende, visto che è il fondatore nonché direttore di Butterfly Arc di Montegrotto Terme e di Esapolis, il museo degli insetti di Padova. Enzo Moretto, entomologo che ha girato il mondo e dedicato la vita alla ricerca e divulgazione di queste autentiche bellezze della natura, sarà l’ospite speciale dell’evento Aspettando Noale in Fiore. Sabato 15 aprile, alle ore 17.30, presso sala San Giorgio (in piazza Castello), terrà una conferenza sul tema, svelando curiosità e segreti sul mondo delle farfalle.

Moretto da dodici anni partecipa alla trasmissione Geo su Rai3. Ha progettato diverse strutture museali in Italia e nel Mondo ed è impegnato in divulgazione scientifica e ricerca con pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali su vari temi del mondo degli invertebrati, biologia, psicologia, etologia, conservazione oltre all’utilizzo tradizionale e futuro degli insetti per produrre mangimi ed alimenti.

La conferenza si concluderà con una testimonianza di Martina Bano, referente Wwf Oasi di Noale, sul patrimonio di biodiversità presente nell’area naturalistica di via Ongari lungo il Draganziolo.