Incontro con l'attivista afgana Zarifa Ghafari nella biblioteca di Carpenedo Bissuola

Sarà il cartellone di eventi letterari In_touch di Mestre ad aprire il tour italiano di incontri dell’attivista afgana Zarifa Ghafari, in prima linea per la tutela dei diritti delle donne nel suo Paese e autrice del libro autobiografico “Zarifa. La battaglia di una donna in un mondo di uomini”, da poco uscito per Solferino, in cui è raccontata la sua storia.

Appuntamento giovedì 23 marzo, alle 18 nella rinnovata biblioteca di Carpenedo Bissuola, dove Zarifa Ghafari incontrerà il pubblico per una full immersion nella più viva attualità del nostro tempo, in dialogo con la giornalista e scrittrice Annarita Briganti.

Chi è Zarifa Ghafari

A soli 24 anni Zarifa Ghafari diventava sindaco di Maidan Shahr, nella provincia ultraconservatrice di Vardak: un impegno civile che le è costato in rappresaglia diversi attentati, culminati il 5 novembre 2020 nell’assassinio di suo padre. Proprio nel 2020 a Zarifa Ghafari veniva conferito il Premio internazionale donne coraggiose, U.S. Secretary of State's International Women of Courage Award annualmente tributato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America a donne di tutto il mondo che hanno dimostrato leadership, coraggio, intraprendenza e disponibilità al sacrificio per gli altri. Nomination al premio Sacharov 2021 in riconoscimento della sua coraggiosa battaglia per l'uguaglianza e i diritti umani, Zarifa Ghafari è oggi alla testa della fondazione umanitaria Assistance and Promotion of Afghan Women, di tutela dei diritti delle donne.

Ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili: gli spettatori con prenotazione (cliccabile sulla piattaforma eventbrite) potranno accedere nelle sale dalle 17.30.