Luigi Lo Cascio presenta il suo ultimo libro all'Ateneo Veneto

Un incontro per presentare un libro, che diventa occasione per dialogare con uno dei più importanti interpreti del mondo cinematografico e teatrale italiano: a pochi giorni di distanza dall’appuntamento con Marco Tullio Giordana, arriva all’Ateneo Veneto Luigi Lo Cascio, che con il regista ha lavorato a lungo.

Chiamare “storielle” questi racconti scritti da Luigi Lo Cascio con una vena umoristica che percorre tutto il libro, è una cosa seria perché in verità invitano a meditare e giocano continuamente con il lettore: lo spiazzano e ne spostano lo sguardo. Sono racconti filosofici, insomma, ma “da prendere con le pinze”, così come fanno con le loro chele il Signor Granchio e il Signor Scorpione.

Dialogando fra loro di letteratura, deprecano l’abitudine degli uomini a scrivere solo di uomini, aprendo il ventaglio delle possibilità narrative a tutti i regni: animale, minerale, vegetale, con l’aggiunta del regno dei fantasmi. Confermando il suo talento di scrittore – e forte di una tradizione letteraria che va da Landolfi a Buzzati e da Kafka a Borges – Luigi Lo Cascio dà voce alle nostre più grandi paure e alle piccole ossessioni, denudandole e portandole all’estremo, al punto da renderle paradossali e grottesche ovvero, per contro, liriche e commoventi.



Luigi Lo Cascio è attore, regista e scrittore. Nato a Palermo, si diploma all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 1992 e sin da subito comincia la sua carriera teatrale. Vince due volte il premio UBU come miglior attore protagonista con Nella tana di Kafka (che ha anche riscritto e diretto) e Il silenzio dei comunisti, diretto da Luca Ronconi. Nel 2000 veste i panni di Peppino Impastato nel film I cento passi, di Marco Tullio Giordana, con cui vince un David di Donatello. La sua carriera prosegue con Luce dei miei occhi (Coppa Volpi alla 58. Mostra del Cinema di Venezia), La meglio gioventù, Buongiorno, notte. Nel 2012 il suo esordio alla regia con La città ideale, che presenta alla 69. Mostra del Cinema di Venezia. Ha pubblicato La caccia. Nella tana (Neos Edizioni, 2012), Ogni ricordo un fiore (Feltrinelli, 2018), Storielle per granchi e per scorpioni (Feltrinelli 2023).