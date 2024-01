Milena Vukotic incontra il pubblico al Teatro Toniolo

Proseguono al Teatro Toniolo gli incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2023/24: il primo appuntamento è previsto per mercoledì 17 gennaio alle ore 16.00. In occasione della messa in scena, da martedì 16 a giovedì 18 gennaio, di Così è (se vi pare) di Pirandello, Paolo Puppa converserà sul "mistero pirandelliano" con Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato e la compagnia in scena per la regia di Geppy Gleijeses.

Così è (se vi pare) - si legge nelle note allo spettacolo - è una tra le più belle commedie di Pirandello. Presenta il vano tentativo di far luce sull'identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt'altra persona (com'egli sostiene)?

Un incontro che si presenta molto interessante, una conversazione imperdibile per lo spessore dei protagonisti. Milena Vukotic ha ricevuto numerosi premi in riconoscimento alla sua rilevante carriera teatrale, televisiva e cinematografica. Sono oltre novantacinque i film a cui ha preso parte, diretta da diversi registi, sia italiani che stranieri, tra i quali si ricordano Mauro Bolognini, Ettore Scola, Mario Monicelli, Lina Wertmüller, Dino Risi, Steno, Carlo Lizzani, Federico Fellini, Carlo Verdone, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Sergio Martino, Andrej Tarkovskij, Nagisa ?shima, Walerian Borowczyk, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek.

Paolo Puppa, accademico olimpico e già ordinario di storia dello spettacolo all'Università di Venezia nonché direttore del dipartimento delle arti, tra le varie, ha alle spalle volumi su Pirandello, Fo, Rosso di San Secondo, Ibsen, D’Annunzio, Goldoni, Storie della messinscena e della drammaturgia, monografie su attori come Baseggio, su registi come Brook e sul monologo.

L’ingresso all'incontro è libero previa prenotazione online.