Alla cooperativa sociale Il Germoglio l'incontro con il coach e motivatore Riccardo Pittis

Il prossimo incontro organizzato dalla Cooperativa Il Germoglio si terrà il 2 marzo con Riccardo Pittis, coach e motivatore. Grazie alla sua esperienza ultraventennale come giocatore di basket in Serie A e in Nazionale e a una formazione in mental coaching, aiuta a trasformare un gruppo di persone in una squadra, puntando su coesione e senso di appartenza.

Dai vertici della Cooperativa l'auspicio che, con il contributo di Pittis, «far parte de Il Germoglio diventi un'esperienza ancor più entusiasmante e gratificante, in cui si abbia l'opportunità di migliorarsi umanamente e professionalmente, uniti da obiettivi comuni».

Nata a Salzano (VE) nel 1992 con lo scopo di offrire opportunità di lavoro a persone “svantaggiate” e normalmente escluse dai comuni canali occupazionali, la Cooperativa Sociale Il Germoglio prosegue le celebrazioni dei propri 30 anni con tre appuntamenti dedicati alla formazione, all'aggiornamento e alla crescita dei circa 90 lavoratori, 66 dei quali sono soci. Il Germoglio opera nel settore del verde con l'attività di Green Design (vivaismo, progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, piscine, parchi gioco e impianti sportivi) e con il Garden Center. Quest'ultimo, inaugurato nel 2004, è membro dell'Associazione Italiana Centri Giardinaggio – AICG e vanta il prestigioso trofeo Graine d'Or in quanto “Garden Center più innovativo e performante d’Italia”.

In occasione del trentennale di fondazione, Il Germoglio vuole rimarcare il principio cooperativo originario che prevede la valorizzazione delle persone coinvolte attraverso la condivisione di passione, coraggio, competenze, responsabilità e consapevolezza. Per questo fine, invita tutti i collaboratori e i soci a partecipare a tre importanti momenti: