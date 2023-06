Cibo da tutto il mondo: nel weekend è tempo di International Street Food

Sarà un fine settimana all'insegna della cucina mondiale quello in arrivo a Musile di Piave. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023, infatti, la centralissima piazza XVIII giugno si trasforma in un immenso stand eno-gastronomico pronto a ospitare pietanze da tutti i continenti. In programma, infatti, c'è l'International Street Food, un evento che pur essendo alla sua prima edizione sta già catalizzando l'attenzione del pubblico di tutte le realtà vicine.

«L'appuntamento si inserisce nell'ambito di una ricca offerta di eventi che anche quest'anno proponiamo ai nostri cittadini - spiegano il sindaco, Silvia Susanna, e l'assessore alla cultura, Luciano Carpenedo - nell'ottica di valorizzare il nostro territorio durante tutti i periodi dell'anno, compresa ovviamente l'estate. L'International Street Food porterà in dote cibi da tutto il mondo, che il pubblico potrà degustare grazie a un'offerta di tutto rispetto. Crediamo che questa grande manifestazione, con musica e occasioni di divertimento, possa diventare nel tempo un evento fisso di richiamo».

Il weekend, oltre all'International Street Food, sarà caratterizzato a Musile da altri tre eventi. Domani, giovedì 22 giugno, in piazza Libertà e nelle vie adiacenti, dalle 20, spazio alla Festa della Musica con il concerto musicale del gruppo Due di Picche (Elio e le Storie Tese tribute band) organizzato da Pro Loco, bar del centro e Comune. Venerdì 23 giugno, presso la palestra dell'istituto “Toti”, alle 21 c'è lo spettacolo teatrale “Le Betoneghe” dell'associazione Teatro delle Arance, organizzato dall'Avis di Musile nel trentennale della sua fondazione. Sabato 24 giugno, dalle 17 alle 24, in piazza Tito Acerbo a Croce, ecco invece la rievocazione storica Cena delle tre sfide, organizzato dall'associazione Crocevia e giunto alla settima edizione.

Venerdì prossimo, 30 giugno, in piazza XVII giugno, alle 21, c'è invece la manifestazione di danza Galà sotto le stelle, organizzata dal Comune e dall'associazione Harmony Ballet.