Torna al Lido di Venezia l'Isola del Natale tra mercatini, laboratori e giochi

Sabato 2 e domenica 3 dicembre il Lido di Venezia torna ad accendersi di luci natalizie in occasione dell’Isola del Natale 2023 con mercatini, giostre, esibizioni di canti e la tradizionale corsa dei Babbi Natale. Ad affiancarsi alla tradizione saranno però tante novità pensate per accontentare grandi e piccini.

Immancabili saranno i tradizionali mercatini natalizi nella zona di Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale e Piazzetta Lepanto dove circa sessanta espositori, tra hobbisti, artigiani e onlus, esporranno i loro prodotti. La novità principale di questa edizione sarà però il trenino di Natale che, dalla casetta in legno di Piazzetta Lepanto, porterà i visitatori all’Isola del Natale, allestita all'interno di un hangar ex Officine Sorlini, spazio messo a disposizione dall’imprenditore Teodoro Russo. Gli orari dell'attrazione, per entrambe le giornate, saranno 10-13 e 14.30-18.30.

L'Isola del Natale sarà dislocata in una vasta area coperta di circa 1000 metri quadrati con zone allestite, come il Villaggio di Natale, l'Ufficio Postale, la Casa del Cioccolato, laboratori, area giochi, area selfie e La Fabbrica dei Doni, dove con una piccola offerta si potrà avere il kit carta da regalo per preparare i pacchi dono con l'aiuto degli aiutanti di Babbo Natale. Nel prato all'ingresso si potranno conoscere e accarezzare i Baby Alpaca, sarà allestito un piccolo laboratorio dedicato a questi splendidi animali. Non mancherà inoltre una zona dedicata al food and beverage dove si potrà sorseggiare una cioccolata calda per i più piccoli e un vin brulè per i più grandi, oltre a gustare piatti tipici del periodo natalizio.

Sabato 2 dicembre

Numerose le iniziative che si svolgeranno durante la due giorni di festeggiamenti: si partirà sabato 2 dicembre con la corsa e il corteo acqueo dei babbi natale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo F. Ongaro e Venezia Triathlon, a cui seguirà un momento istituzionale e religioso con la benedizione. Il programma della giornata seguirà all'insegna del canto, grazie alla sezione musicale dell’Istituto Comprensivo F. Ongaro che si esibirà in un vero e proprio concerto di Natale. La giornata si concluderà con altrettanta musica grazie al dj set a partire dalle 17:30.

Domenica 3 dicembre

A movimentare la giornata di domenica 3 dicembre sarà invece lo “Zumba Christmas Party”, nel corso del quale alcuni insegnati coinvolgeranno i presenti in un momento di ballo e allegria. A chi vorrà partecipare sarà chiesta un’offerta che verrà devoluta al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia.

Alle ore 16.00 verrà invece lanciata l’inedita iniziativa “Il primo dono di Natale segreto”, dove i presenti saranno invitati a portare con sé un dono da posizionare sotto l’albero di Natale. Alle 17.00 verranno suonate le campanelle e ogni persona che avrà portato un pacchetto riceverà un regalo. Un modo per donare e ricevere regalando un po’ del proprio tempo anche a chi non si conosce. L’Isola del Natale sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19.00.