La danza arriva nel centro storico di Dolo con due spettacoli

Due appuntamenti di danza nel centro storico di Dolo, ad ingresso libero, lunedì 10 luglio con "Mbira" di Aldes / Teatro della Cooperativa presso lo Squero Monumentale e mercoledì 26 luglio con "Bolero" di Compagnia Arearea presso l'Antica Conca. Entrambi gli spettacoli si svolgeranno alle 21:15.

Mbira

Mbira è il nome di uno strumento musicale dello Zimbabwe ma anche il nome della musica tradizionale che con questo strumento si produce. “Bira” è anche il nome di una importante festa della tradizione del popolo Shona, la principale etnia dello Zimbabwe, in cui si canta e balla al suono della Mbira.

Mbira è però anche il titolo di una composizione musicale del 1981 intorno alla quale è nata una controversia che ben rappresenta l’estrema problematicità e complessità dell’intrico culturale e morale che caratterizza i rapporti fra Africa ed Europa. Mbira è insomma una parola intorno a cui si intreccia una sorprendente quantità di storie, musiche, balli, feste e riflessioni su arte e cultura che fanno da trama ad uno spettacolo che, combinando stili e forme, partiture minuziose e improvvisazioni, scrittura e oralità, contemplazione e gioco, ha come inevitabile epilogo una festa.

Bolero

La Compagnia Arearea festeggia i 30 anni di attività con questo lavoro di gruppo che debutterà nel mese di luglio ad Udine; presenti in questo territorio da sempre e iniziatori della danza urbana, non potevano mancare in questa edizione dell'Isola delle meraviglie e presenziano con una riflessione sul tempo e sullo spazio. Tre composizioni musicali di 17 minuti ciascuna. Una di queste sezioni sarà eseguita dal vivo dai Radio Zastava.