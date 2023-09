A settembre arriva l'Italian Motor Week a Noale

Mentre Noale torna a sognare grazie ai successi dell’Aprilia nel MotoGp, l’amministrazione comunale, aderendo alla prima edizione dell’Italian Motor Week, si prepara ad ospitare, nelle piazze del centro, una grande esposizione dedicata agli appassionati di motori.

L’evento si svolgerà domenica 17 settembre ma sarà preceduto da altre iniziative, come l’apertura straordinaria dello showroom e shop di Aprilia in Via Galilei 1, (14 e 15 settembre fino alle ore 18) e un concerto dedicato agli amanti della discomusic anni Settanta (sabato 16, ore 20.45 in piazza Castello Live show della Jambonetti Band).

L’Italian Motor Week, promossa dall’associazione Città dei Motori (di cui Noale fa parte), è una grande kermesse che, dall’11 al 17 settembre, si svolgerà in tutta Italia per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo. L’evento ha come partner istituzionali il Ministero del Turismo e l’ACI e gode del patrocinio dell’ENIT.

Domenica 17 settembre, dalle 9 alle 18 sulle piazze Castello e XX Settembre, saranno presenti gli stand di Aprilia e il concessionario West Road Bike, Vespa Club Noale, Collezione Aprilia 2 tempi, Patavino Club Asi Padova, Autovenezia, Ferrari Club Cappelletta, Axon Seven Team Tbk, Fantic Motor, Club Italia 6.5 Motò, Enaip Noale, Polizia di Stato, Polizia Municipale Unione, Protezione Civile, ANC Ass. nazionale Carabinieri, Frecce Tricolori, 51^ Stormo Aeronautica Istrana.

Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione dei volontari della Pro Loco, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei tesori di Noale (prenotazioni whatsapp 3755914964) potendo scegliere tra tre itinerari: Noale civica, Noale sacra e Noale contadina. Anche i bambini potranno divertirsi grazie ai giochi di una volta, allestiti nell’area di largo San Giorgio dalla contrada della Bastia. Alle ore 17:00 il Corpo Filarmonico Città di Noale si esibirà in piazza Castello.