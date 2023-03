Il comico Vito al Teatro Toniolo con "La felicità è un pacco"

La felicità è un pacco: lo sostiene con fermezza Vito (alias Stefano Bicocchi), in scena venerdì 10 marzo – alle ore 21.00 – al Teatro Toniolo di Mestre per la rassegna "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2022.23".

Con La felicità è un pacco, Vito condivide tra gag esilaranti le battaglie e la frustrazione di un commerciante di fronte alla spietata concorrenza delle vendite online, ergendosi a ultimo baluardo di ribellione alle storture dell’era digitale.

Comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo, Vito è noto al grande pubblico dai tempi della sua partecipazione a "Drive In" nei primi anni ’80. In tv ha preso parte a "Don Matteo", "Camera Cafè", "L’ispettore Coliandro"; al cinema ha recitato, tra gli altri, in "Ivo il tardivo", "Radiofreccia", "Lezioni di cioccolato", "Bar Sport".

Lo spettacolo

Icilio Simonazzi è il proprietario di un negozio di elettrodomestici, dove non entra più nessuno. La smania dell’ordine on-line non ha solo messo in ginocchio la sua attività, ma gli ha devastato anche la famiglia: la moglie è stata investita da un rider e ha perso la memoria, la figlia vive scaricando serie tv barricata nella sua camera sempre in attesa che arrivi il cibo ordinato con Just Eat. Un bel giorno Icilio decide che è arrivato il momento di reagire e mette in atto la sua personale e folle “Resistenza” alla modernità.

Lui, un piccolo negoziante, dichiara guerra ai colossi delle consegne a domicilio e si trasforma in un comicissimo e furibondo Don Chisciotte che sfida, con la lancia del “politicamente scorretto”, i mulini a vento dei nuovi bisogni che il web ha creato e senza i quali sembriamo non riuscire più ad essere felici.