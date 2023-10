Allo SpazioEventi della Toletta la presentazione di "Gender Tech", il nuovo libro di Laura Tripaldi

Prosegue la programmazione culturale di SpazioEventi: venerdì 13 ottobre, alle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Gender Tech. Come la tecnologia controlla il corpo delle donne" di Laura Tripaldi. Ne parla con l'autrice Sara Deon. Accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il libro

Tecnologie come la pillola contraccettiva, il test di gravidanza, l’ecografia a ultrasuoni e le app di period tracking hanno radicalmente trasformato il rapporto delle donne con i loro corpi. Hanno garantito una sempre maggiore emancipazione, favorendo l’autodeterminazione riproduttiva e liberando dai vincoli imposti dalla ‘natura’. Si tratta, tuttavia, di un progresso tecnologico che ha mostrato anche ricadute oppressive: dagli effetti collaterali degli ormoni sintetici, ancora poco conosciuti, al controllo della fertilità nelle popolazioni più fragili; dall’uso dell’ecografia come arma della propaganda anti-abortista alla monetizzazione dei dati personali sensibili. Ogni volta che il corpo femminile si è aperto all’indagine dello sguardo scientifico, ha corso il rischio di essere oggettificato. Lungi dall’essere strumenti neutri, questi dispositivi non riescono a liberarsi dalle tracce della cultura patriarcale che li ha prodotti: dietro alle loro promesse di emancipazione nascondono la capacità di esercitare un controllo sempre più capillare sulla vita privata delle donne



Laura Tripaldi (1993) è scienziata e scrittrice. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali. Ha pubblicato "Menti parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali" (effequ 2020, tradotto in inglese nel 2022) e "Corpi ambigui. Sguardi, genere, tecnologia" (Einaudi 2021). Per Laterza è autrice di "Gender tech. Come la tecnologia controlla il corpo delle donne".

Sara Deon è co-fondatrice del collettivo transfemminista queer "L’Altrosessuale" e di "Andergraund Rivista", progetto dedicato alle culture e letterature dell’Europa Centro-Orientale. Si interessa di alterità e delle forme che può assumere.