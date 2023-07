A Chioggia Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio nello show "Liberi Tutti!"

Martedì 25 luglio alle ore 21.00 ultimo appuntamento di "Racconti d'estate" per "Chioggia che storia! …Un mare di cultura!", il cartellone promosso e organizzato dall’assessorato alla Cultura della città con il Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto nell’ambito di Reteventi 2023 - Città Metropolitana di Venezia e con la collaborazione della Proloco di Chioggia.

A chiudere la rassegna di Palazzo Grassi saranno Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio in "Liberi Tutti!", uno show multiforme e imprevedibile dove si susseguono racconti inediti sul mondo del cinema e dello spettacolo, digressioni musicali e momenti di ironia. Giovanni Veronesi, dando sfoggio delle sue abili doti di improvvisazione, scardina la quarta parete entrando in confidenza totale con il pubblico e divertendosi nel mettere in difficoltà i Musica da Ripostiglio con richieste assurde e improbabili. Ciò che ne deriva è uno spettacolo sempre diverso, cangiante, mutevole, dove musica, teatro e cinema convivono sotto lo stesso tetto e goliardia e ironia sono ospiti fisse.