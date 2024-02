Grandi saldi per tutti: torna "Lo Sbaracco" nel cuore di Mestre

Dopo il successo della prima edizione dello Sbaracco, organizzata a fine agosto in concomitanza dei saldi estivi, torna "il fuori tutto" nei negozi del centro di Mestre nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 febbraio.

L'evento, promosso da Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo ed inserita nel circuito delle Città in Festa del Comune di Venezia, è un'ottima vetrina per i commercianti di far conoscere la qualità dei propri prodotti anche a chi si troverà a Mestre per la prima volta e ai turisti di passaggio, e un’ulteriore occasione di acquisto per i consumatori.

«Già nell'edizione zero di agosto il riscontro da parte dei commercianti è stato molto buono ed è per questo che ci aspettiamo un'adesione che può doppiare la precedente – spiega il direttore Alvise Canniello –. Lo Sbaracco non è solo una manifestazione commerciale ma un'occasione di festa per vivere la città ed è per questo che siamo disponibili ad allargare l'evento in un contesto territoriale più ampio, in quelle aree che non sono state coinvolte in queste prime due edizioni. Sentiamo entusiasmo da parte dei commercianti per questa proposta, per questo ci aspettiamo la buona riuscita della versione "invernale" de Lo Sbaracco».

Ad oggi, sono 44 i negozi che hanno già dato la loro adesione ma che nei prossimi giorni, con l'aiuto del passaparola tra i commercianti, potrà sicuramente crescere. Per Lo Sbaracco ogni commerciante avrà a disposizione due metri quadrati di area pedonale per esporre la merce più scontata di cui dispone, con riduzioni sul prezzo che possono arrivare persino all’80%. Confesercenti sottolinea, che "prodotto scontato" non è certo sinonimo di "scarto": lo scopo dei commercianti infatti, non è fare uno sgombero di rimasugli del magazzino, ma far conoscere la qualità dei propri prodotti.