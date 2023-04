Cinque giorni di street food a San Donà di Piave

Cinque giorni di street food, dj set e musica live a San Donà di Piave. Dal 21 al 25 aprile 2023 va in scena il Mangia Street Food Festival al Parco Fluviale, sotto il ponte. L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

Una settimana di tacos, burrito, gnocchi fritti e arrosticini, ma non solo. Spazio al divertimento a 360° con attività e laboratori pensati per far divertire grandi e piccini.

L'amministrazione comunale fa sapere che nei giorni di svolgimento dell’evento, dalle 18 alle 24, sarà istituito un senso unico sulla strada sottostante il ponte della Vittoria, con ingresso da via Lungopiave Superiore ed uscita su via Lungopiave Inferiore. Per raggiungere il luogo della manifestazione gli utenti sono invitati a parcheggiare in centro città o nei dintorni e raggiungere a piedi l’area golenale.