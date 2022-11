Manuel Agnelli in concerto al Rivolta di Marghera

Manuel Agnelli torna nei club a dicembre 2022 con il tour che accompagna la pubblicazione del suo primo album da solista, Ama il prossimo tuo come te stesso, uscito il 30 settembre. L'appuntamento veneziano è mercoledì 7 dicembre al centro sociale Rivolta di Marghera, tappa tradizionale per gli artisti della scena rock, indie e alternativa. Apertura cancelli alle ore 19, inizio concerto alle 22. Per l'evento non è disponibile la prevendita ma solo l'acquisto in cassa il giorno stesso.

L'album solista di Manuel Agnelli è preceduto dai singoli “Proci”, “Signorina mani avanti”, “Pam Pum Pam” e dal pluripremiato “La profondità degli abissi”, dalla colonna sonora del film Diabolik, che ha vinto un David di Donatello e un Nastro D'Argento per la miglior canzone originale. Il disco è uno dei progetti più attesi dell'autunno, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e acquistabile nei formati esclusivi: CD autografato, LP autografato, LP colorato.

Cantautore, musicista, produttore discografico e autore, Agnelli è noto principalmente come frontman di una delle più importanti rock band italiane degli ultimi decenni: gli Afterhours, da lui fondata nel 1985. Negli ultimi anni si è affermato anche come personaggio televisivo, prendendo parte a varie edizioni del talent musicale X-Factor nel ruolo di giudice.