Torna la Maratonina di Mestre, ma cambia: si correrà sulla distanza di 10 km

Si corre domenica 14 novembre 2021, la dodicesima Maratonina di Mestre. La gara podistica, organizzata dalla municipalità di Mestre Carpenedo insieme all'associazione sportiva Cra Generali, torna a disputarsi in presenza dopo che l'edizione 2020 si era svolta in modo virtuale a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid, e anche quest'anno coniugherà sport e solidarietà.

L'edizione 2021 è stata denominata "I diecimila della Maratonina di Mestre". La novità principale è infatti la distanza sulla quale saranno impegnati gli atleti. Se nelle edizioni passate si poteva scegliere se partecipare alla gara competitiva di 21 chilometri, o alle due non competitive, rispettivamente di 13,5 e 6,5 chilometri, quest'anno è previsto un unico percorso non competitivo, uguale per tutti, che si snoderà appunto sulla distanza di diecimila metri.

I podisti partiranno alle 9.30 da Piazza Ferretto e dovranno ripetere per tre volte un circuito lungo circa 3,3 chilometri che attraverserà il centro di Mestre percorrendo soprattutto le aree ciclabili, per poi tornare nuovamente in Piazza Ferretto. Si gareggerà nel rispetto delle norme anti covid. Gli atleti sulla griglia di partenza dovranno mantenere un metro di distanza gli uni dagli altri, e indossare la mascherina nei primi 500 metri di gara.

La Maratonina di Mestre si è però sempre distinta, nel corso delle edizioni, sia per il suo valore sportivo che per l'impegno solidale. Anche quest'anno verranno raccolti dei fondi che andranno a finanziare due no profit del territorio: la A.V.A.P.O., Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre, e il Poliambulatorio Emergency di Marghera.

Ci si può iscrivere, al costo di 8 euro, fino a giovedì 11 tramite, il portale di crowdfunding Retedeldono.it e fino a venerdì 12 novembre nei negozi Ottica San Marco e Wesport a Mestre, ma per i ritardatari sarà possibile farlo anche sabato 13 dalle 10 alle 19 e domenica 14 novembre dalle 7.45 alle 9.15 direttamente in Municipio. L'obiettivo degli organizzatori è quello di arrivare ad almeno 800 partecipanti. Per ulteriori informazioni sul regolamento della gara e sulle modalità di iscrizione si può consultare il sito www.maratoninamestre.it o inviare una mail a info.maratoninadimestre@gmail.com.