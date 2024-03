Marzo Organistico, Noale omaggia la scuola ungherese con il maestro Szabolcs Szamosi 

Un omaggio all’Ungheria, terra dalla quale proviene il secondo ospite del festival internazionale organistico di Noale: sabato 9 marzo torna in scena la 29esima edizione della rassegna ospitando il maestro Szabolcs Szamosi, direttore della Filhamónia Hungary Ltd. Appuntamento alle ore 21.00 nella chiesa dei Ss. Felice e Fortunato. Il programma del concerto prevede, oltre al consueto tributo a Bach, un omaggio ad alcuni autori ungheresi come Béla Bartók e Zoltán Kodály e brani dei compositori Franck e Widor.

Dopo il concerto inaugurale, che ha fatto registrare un grande successo di pubblico, il festival ospita un altro straordinario interprete, premiato nel 2002 come miglior organista dal ministero austriaco della cultura. Szamosi spazia oltre la musica sacra, suonando anche jazz con un occhio alla musica popolare. Nel maggio del 2002 ha preso parte in una serie unica di 16 concerti con il sassofonista László Dés László e si è esibito in un concerto senza precedenti con il famoso musicista di armonica norvegese Sigmund Groven.