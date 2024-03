A Mestre la masterclass per giovani musicisti con Paola Folli, Christian Meyer e Faso

La musica torna protagonista al Teatro del Parco di Mestre e anche questa volta lo fa con laboratori pensati per gli appassionati di musica, per chi vuole fare di questa arte la sua professione. Il 16 e 17 marzo torna MasterAlive al Teatro del Parco, un'iniziativa del Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Musicalive APS.

I protagonisti di questa masterclass saranno contemporaneamente la cantante e vocal coach Paola Folli e la sezione ritmica degli Elio e le Storie Tese: il batterista Christian Meyer e il bassista Faso. In esclusiva, Musicalive offre inoltre la possibilità di esibirsi con gli artisti: tra i cantanti che parteciperanno, Paola ne ascolterà dieci – selezionati nelle settimane precedenti da una giuria esterna – e i tre che verranno da lei selezionati si esibiranno anche il giorno successivo, accompagnati da Christian Meyer e Faso. In questa giornata, anche bassisti e batteristi potranno esibirsi.

Si tratta certamente di un’occasione imperdibile per ogni musicista, non solo dal punto di vista didattico, ma anche per apprendere l’esperienza professionale di tre musicisti tra i più illustri del panorama italiano. Paola Folli, Christian Meyer e Faso sapranno offrirvi tutti i consigli tecnico-interpretativi e rispondere alle vostre domande relative al mondo discografico e artistico. Informazioni su costi e iscrizioni online o contattare il numero 327 4037258 (anche WhatsApp) o info@musicalive.eu.

Gli ospiti

Paola Folli, artista, docente e vocal coach, è stata già protagonista delle edizioni 2021 e 2022 di MasterAlive. Ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti pop: Mina, Renato Zero, Vasco Rossi, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Fiorello, 883, Gloria Gaynor, Adriano Celentano, Jovanotti, Spagna, Fabio Concato, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Ivano Fossati e molti altri. È la voce italiana nel film Disney “Hercules” nel ruolo di una della “muse narranti”, partecipa al 48° Festival di Sanremo, ha cantato per il Papa Giovanni Paolo II, è stata vocal coach di Zelig, Italia’s Got Talent e X-Factor… il suo curriculum è infinito. Nel corso della prima giornata Paola Folli terrà una lezione di canto collettiva, aperta a tutti i musicisti.

Christian Meyer è un batterista e didatta attivo nei gruppi musicali Elio e le Storie Tese, Trio Bobo, La Drummeria, Biba Band, Color Swing Trio e molte altre. Con oltre 50 album all’attivo, vincitore di 5 Music Awards, Christian ha collaborato con un’infinità di Artisti, musicisti e band, sia italiani che esteri. La sua tecnica e cultura gli ha permesso di esprimersi in tutti i generi, dal jazz al pop, dal rock alla musica classica.

Faso, pseudonimo di Nicola Fasani, Faso è un musicista e bassista noto per la sua attività con i gruppi Elio e le Storie Tese, Trio Bobo, Biba Band, The Phazees e per molte partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche. Ha collaborato con Mina, Franco Battiato, Eugenio Finardi, Sergio Caputo, Rossana Casale, Franco Fasano e Daniele Silvestri, suonando e arrangiando molti brani iconici della musica italiana.