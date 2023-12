Memorial "Elisa e Veronica", domenica torna la magia del nuoto sincronizzato

C’è grande attesa per la 28° edizione del “Memorial Elisa e Veronica” di nuoto sincronizzato, prevista per domenica 17 dicembre a partire dalle ore 10.00 presso la piscina comunale della Polisportiva Terraglio.

Il memorial rappresenta uno dei momenti istituzionali più importanti della Polisportiva Terraglio, poiché celebra il ricordo delle due ex atlete Elisa Cegolon (scomparsa nel 1995 in un incidente stradale) e Veronica Zanon (scomparsa per aneurisma cerebrale nel 2021).

Come ogni anno, le sincronette di tutte le categorie della Polisportiva Terraglio e di Sant’Alvise Venezia saranno coinvolte in una serie di coreografie ispirate alle due ragazze, terminando con la tradizionale consegna dei fiori ai genitori di entrambe per mano delle più piccoline del gruppo.

Confermando la tradizione, al termine dell’esibizione si svolgerà, presso il palazzetto della struttura, un mercatino a tema natalizio con dolci e oggettistica tutti preparati rigorosamente a mano dai familiari delle atlete: l’intero ricavato verrà destinato al Centro antiviolenza del Comune di Venezia, un piccolo gesto per testimoniare la vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin nonché il primissimo mattoncino di un progetto interno alla Polisportiva sul tema della cultura di genere che verrà annunciato a breve. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.