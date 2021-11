Mercatino di Natale 2021 a Cavarzere

La Pro Loco di Cavarzere, in collaborazione con l'associazione culturale NSV organizzazione eventi affiliata A.I.C.S. - comitato provinciale di Rovigo, organizza per domenica 12 dicembre 2021 (ore 9:00 - 19:00), nelle vie del centro di Cavarzere, il Mercatino di Natale: saranno presenti espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiosi ed originali addobbi natalizi e idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano, punti ristoro con la presenza dei migliori operatori dello street food.

Il programma della giornata prevede il lancio dei palloncini con le letterine a Babbo Natale, animazioni ed intrattenimenti per grandi e piccini, cioccolata calda, vin brulè e dolcetti per tutti presso la casetta della Pro Loco.



Per info mercatino e partecipazione come espositore: Raffaella 347.0495286. e-mail: nsv.eventi@gmail.com

