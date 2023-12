Mercatini dal sapore natalizio a Mirano con 150 espositori

È un mercatino dell’antiquariato dal sapore e dell’atmosfera tipicamente natalizia quello in programma domenica 17 dicembre a Mirano, ultima edizione dell’anno del fortunato format “Gli oggetti dei nonni”.

Il centro storico sarà animato per tutta la giornata, nel calore degli addobbi delle feste, da oltre 150 espositori tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. Protagonisti saranno il gruppo storico ciclistico “I caenassi”, che animeranno la piazza con le loro biciclette d’epoca, accompagnati da canti e storie della tradizione.

In regia, come sempre, Confcommercio del Miranese, il gruppo dei commercianti locali e il Comune di Mirano, che da alcuni anni hanno rilanciato il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo facendone uno dei più ricercati per gli appassionati del settore e non solo, anche oltre i confini provinciali.

Anche questa domenica l’appuntamento mensile sarà accompagnato dalla possibilità di effettuare lo shopping nei negozi in centro, aperti per l’occasione e con il ritorno del percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", con menù speciali in una quindicina di rinomati ristoranti e locali miranesi.