Tornano i mercatini di Natale a Noale con 150 espositori

Tornano in veste natalizia i mercatini di Noale, che questa domenica, 10 dicembre, mettono le tradizioni e i sapori delle feste al centro delle piazze noalesi. L’abbinata inedita questo mese vedrà in campo anche le bancarelle di “Shopping Italiano”, per proporre i migliori prodotti made in Italy con tante idee regalo, addobbi e prelibatezze per la tavola delle prossime feste.

In regia, come sempre, Comune di Noale e Confcommercio del Miranese, con i commercianti locali: l’appuntamento, per tutta la giornata, sarà in Piazza XX Settembre con il mercatino “Sapori & Tradizioni”, protagoniste le bancarelle di prodotti legati al territorio, al gusto e alle tipicità regionali, come formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana, oltre naturalmente ai dolci delle feste. Sotto la rocca invece, Piazza Castello sarà il teatro naturale per accogliere “MercatiNoale” con i migliori espositori di articoli di antiquariato, collezionismo e vintage.

Oltre 150 gli espositori presenti nel centro storico per il tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, occasione per vivere il Natale a Noale con l'apertura festiva dei negozi, le loro offerte per le prossime festività e i locali caratteristici della città addobbata a festa.