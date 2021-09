Tornano i mercatini a Noale: 40 stand tra artigianato e prodotti alimentari tipici regionali

Tornano dopo la pausa estiva i mercatini di Noale: domenica 12 settembre 2021, accanto all'appuntamento mensile con l'antiquariato organizzato dal Comune in Piazza Castello, Confcommercio del Miranese ripropone il mercatino Sapori & Tradizioni, allestito come al solito in Piazza XX Settembre, con bancarelle d’artigianato, dell’ingegno e del settore alimentare.

Una quarantina gli espositori presenti, che proporranno prodotti legati soprattutto all'artigianato locale e al territorio, al gusto e alle tipicità regionali, come formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana provenienti dal Veneto e da altre regioni italiane.

Sarà l'occasione per vivere il centro di Noale nell'ultimo appuntamento estivo in piazza con l'apertura domenicale di locali e negozi della città. Trattandosi di un evento all'aperto tra l'altro, per visitare i mercatini non sarà necessario esibire la certificazione verde anti-Covid (green pass). L'appuntamento si svolgerà con tutte le misure di prevenzione previste, in osservanza delle regole di distanziamento dei banchi, evitando assembramenti e con le misure igienico-sanitarie del caso.

