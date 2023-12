Una giornata di mercatini di Natale e stand a Salzano

Salzano e Robegano si accendono con il Natale, nel doppio appuntamento che in una settimana porterà la magia delle feste in piazza, grazie alla rete dei commercianti, con la regia di Confcommercio del Miranese, e al Comune di Salzano, che collaborano all’interno del distretto del commercio “Salzano via della seta”.

Si comincia domenica prossima, 10 dicembre, a Salzano, che in chiusura del Ponte dell’Immacolata porta in piazza per l’intera giornata un ricco mercatino natalizio realizzato dalle associazioni, con letture animate, giochi e laboratori per bambini, stand golosi con prodotti tipici delle feste e, nel pomeriggio, musica e animazione con dj-set.

Protagonista sarà naturalmente Babbo Natale, presente in piazza perregalare ai presenti i suoi doni e anche dei buoni sconto da spendere nei negozi sul territorio: un’iniziativa possibile grazie alla rete dei commercianti e all’incessante lavoro di coordinamento del distretto del commercio.

Domenica prossima, 17 dicembre, si replica a Robegano, dove anche qui per tutta la giornata sarà attivo il mercatino delle associazioni, con giochi, animazioni e laboratori per bambini, stand sfiziosi e, nel pomeriggio, l’iniziativa “Robegano ti regala il Natale”, realizzata dai commercianti del paese.

«L’importanza di fare rete - spiega il delegato di Confcommercio a Salzano, Andrea Cecchin - è anche riuscire a realizzare appuntamenti come questo, dove le attività concorrono a creare spazi di socialità e allo stesso tempo sostenere l’economia locale, attraverso la distribuzione di buoni sconto il cui obiettivo è fidelizzare i clienti e promuovere il commercio di prossimità, indispensabile per la vita del paese».