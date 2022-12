Mercatino a Mirano: 140 espositori per gli acquisti prima delle feste

È un mercatino dell’antiquariato dai contorni e dalle atmosfere natalizie quello in programma domenica 18 dicembre a Mirano, con una giornata all’insegna dello shopping e dell’intrattenimento, nell’ultimo weekend tradizionalmente votato agli acquisti prima delle feste.

Mercatino a Mirano con 140 espositori

Saranno oltre 140 gli espositori chiamati a dar vita, in piazza Martiri e lungo le vie adiacenti, alla grande mostra mercato di antiquariato e collezionismo denominata “Oggetti dei nonni”, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage.

In regia, come sempre, Confcommercio del Miranese, che con il Comune di Mirano ha rilanciato negli ultimi anni il tradizionale mercatino della terza domenica del mese, facendone uno dei più ricercati per gli appassionati del settore e non solo, anche oltre i confini provinciali. A fare da contorno agli “Oggetti dei nonni” ci sarà per questa domenica l’animazione del gruppo ciclo-storico dei “Caenassi”, che in una speciale atmosfera di Natale d’epoca, animeranno il centro con le biciclette e i mestieri di una volta. Assieme a loro anche un asinello, che sfilerà in piazza per la gioia dei più piccoli.

Per tutta la giornata, infine, con il centro addobbato a festa, i negozi aperti per gli ultimi acquisti di Natale e i locali pronti ad accogliere i brindisi di auguri, non mancheranno i menù tipici proposti dai ristoratori aderenti all’iniziativa “A tavola con la tradizione”, con una quindicina di ristoranti e pubblici esercizi pronti a servire piatti delle feste legati alla tradizione culinaria locale.