Mercatino in centro a Mirano con oltre 120 espositori

Gli oggetti dei nonni? Sono anche i giochi di una volta, quelli tradizionali realizzati con legno, incredibile perizia e tanta passione. Saranno loro i protagonisti dell’appuntamento mensile di domenica con il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di Mirano, promosso da Confcommercio del Miranese con il Comune di Mirano.

Mercatino in centro a Mirano

Domenica 18 giugno, per l’intera giornata, dalle 8 alle 19, saranno oltre 120 gli espositori presenti attorno all’ovale della piazza e lungo le vie adiacenti, tra antiquari professionisti, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. Protagonisti d’eccezione, appunto, i giochi in legno di una volta, tramandati da generazioni e riscoperti anche a beneficio dei più giovani grazie all’associazione “La Tana dei Tarli”, che allestirà al centro dell’ovale una vera e propria corte di un tempo, con tanti giochi e i passatempi del secolo scorso. Presente in centro storico, durante la mattinata, dalle 7 alle 13, anche i volontari dell’Associazione Cuore Amico Mirano.

Per l’occasione i negozi del centro di Mirano potranno rimanere aperti, garantendo una giornata di shopping a tutti i visitatori. Immancabile anche questa domenica l’appuntamento a tavola con una quindicina di ristoratori e locali aderenti al percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", che proporranno menù tipici di stagione legati al territorio e alla storia locale.