Il mercatino dell’antiquariato di Mirano ospita gli scacchi: domenica 15 ottobre protagonisti saranno in piazza gli strateghi dell’ASD l'Alfiere di Santa Maria di Sala e dell’ASD Capablanca di Mestre, che inviteranno tutti i presenti a provare il "Nobil Zogo".

Inoltre l’appuntamento con “Gli oggetti dei nonni” è per tutta la giornata in centro storico, dove saranno presenti oltre 150 espositori tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. In regia, come sempre, Confcommercio del Miranese e Comune di Mirano, che da alcuni anni hanno rilanciato il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo facendone uno dei più ricercati per gli appassionati del settore e non solo, anche oltre i confini provinciali.

Anche questa domenica l’appuntamento mensile sarà accompagnato dalla possibilità di effettuare lo shopping nei negozi in centro, aperti per l’occasione e con il ritorno del percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", con menù speciali in una quindicina di rinomati ristoranti e locali miranesi.