Antiquariato e gusto in piazza: domenica tornano i mercatini di Noale

Previsioni di bel tempo per la più classica delle “ottobrate” e le tradizioni tornano protagoniste domenica 8 ottobre a Noale, grazie ai mercatini nelle due piazze organizzati da Comune e Confcommercio del Miranese: Piazza XX Settembre sarà la cornice del mercatino “Sapori & Tradizioni”, con bancarelle di prodotti legati al territorio, al gusto e alle tipicità regionali, come formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana.

Sotto la rocca invece, Piazza Castello sarà il teatro naturale per accogliere “MercatiNoale” con i migliori espositori di articoli di antiquariato, collezionismo e vintage. Oltre 150 gli espositori presenti nel centro storico per il tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, occasione per vivere Noale con l'apertura festiva dei negozi e dei locali caratteristici della città.