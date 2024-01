Incroci di Civiltà scalda i motori con il grande scrittore americano Michael Cunningham

L’edizione 2024 di Incroci di civiltà esordisce con uno evento di anticipazione che vedrà la partecipazione dello scrittore americano Michael Cunningham, il prossimo 9 febbraio alle 18. all’Auditorium S. Margherita - Emanuele Severino di Venezia.

Per questo primo evento l’ateneo cafoscarino, nell’ambito del percorso preparatorio "Verso Incroci" e per il ciclo "Writers in conversation", proporrà un esclusivo appuntamento con lo scrittore statunitense, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa, che converserà con Pia Masiero e Flavio Gregori, a partire dal suo ultimo libro, Day, tradotto in Italia dalla casa editrice La nave di Teseo, partner dell’evento, pubblicato in questi giorni.

L’incontro si svolgerà in lingua inglese. Ingresso gratuito con prenotazione online su www.unive.it/letteratura.

Incroci di civiltà, il festival internazionale di letteratura a Venezia, ideato e organizzato da Ca’Foscari in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia, e con il sostegno di Marsilio e Fondazione Musei Civici, si terrà quest’anno dal 10 al 13 aprile 2024.

Michael Cunningham è autore dei romanzi Carne e sangue (1995, La nave di Teseo 2022), vincitore del Whiting Writer’s Award; Le ore (1999, La nave di Teseo 2020), tradotto in 27 lingue e vincitore del premio Pulitzer per la narrativa, del PEN/Faulkner Award e del premio Grinzane Cavour 2000 per la narrativa straniera; Una casa alla fine del mondo (2001, La nave di Teseo 2020); Dove la terra finisce (2003); Giorni memorabili (2005, La nave di Teseo 2020); Al limite della notte (2010, La nave di Teseo 2023); La regina delle nevi (2014, La nave di Teseo 2024). La nave di Teseo inoltre ha pubblicato nel 2016 la raccolta di racconti Un cigno selvatico.