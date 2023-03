In scena al Teatro a l’Avogaria “Miriam”, una riflessione sul rapporto madre-figlia

Secondo appuntamento con il nuovo ciclo dei “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che, al Teatro a l'Avogaria di Venezia, presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale.

In scena, il 7 marzo, Miriam di e con Maria Giulia Toscano, una riflessione sul rapporto madre-figlia. Miriam è la tata di casa, una donna genuina che non giudica. Col passare del tempo la sua presenza e poi il ricordo, saranno il tassello fondamentale nella storia di una madre e una figlia che crescendo tentano di imparare a conoscersi, a capirsi, a sopportarsi, sviscerando il corso del loro legame, che in fondo è la relazione che sta all’inizio di tutto.

L’Associazione Teatro a l’Avogaria, nasce nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Cà Foscari di Venezia, e dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d’improvvisazione teatrale tra la Commedia dell’Arte e le Teorie dell’Avanguardia. In più di quarant’anni di attività ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui la “Commedia degli Zanni” rappresentata con successo sui più importanti palcoscenici internazionali. Riconosciuta come uno dei centri di formazione professionale di riferimento nel Triveneto, ogni anno organizza corsi, dedicati ad appassionati e professionisti, su discipline quali recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro, canto, tecnica dell’interpretazione.